Kolejni uchodźcy na granicy polsko-niemieckiej. Zatrzymano 10 osób

- Obywatel Gruzji odpowie teraz za udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom. Natomiast obywatele Iraku odpowiedzą za usiłowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami. Wobec nich wszczęte zostaną także postępowania administracyjne zmierzające do zobowiązania cudzoziemców do wyjazdu z Polski - informuje mjr Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.