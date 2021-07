Kolejne zgłoszenie ws. kard. Stanisława Dziwisza

Informacją o pięciu zgłoszeniach do komisji zaskoczony jest ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Znam dwie spośród tych spraw. W jednym przypadku wiem, że osoba zgłaszająca posiada pisma z pieczątkami krakowskiej kurii i informacją o przyjęciu tych listów. Kard. Dziwisz był ordynariuszem do 2016 roku, więc jeżeli on otrzymał te dokumenty i nie podjął działań, to mamy mocny argument za tym, że ktoś informował kurię o przypadkach pedofilii - powiedział Gazeta.pl.