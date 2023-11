Kolejne nazwisko poza rządem. Morawiecki ma plan na łączenie resortów

Przypomnijmy jednak najważniejsze - Morawiecki nie ma szans na uzyskanie wotum zaufania. By dwutygodniowy rząd nie przestał istnieć - a tyle czasu ma Morawiecki od zaprzysiężenia do wygłoszenia expose i zebrania niezbędnego poparcia - musiałby w ciągu 14 dni przekonać do siebie posłów m.in. PSL i Trzeciej Drogi. A biorąc pod uwagę deklaracje polityków tych ugrupowań, nic takiego się nie wydarzy.