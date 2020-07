Kolejne kraje mówią, że mają dość. Na ulice wyszli Serbowie i Bułgarzy

Wkrótce potem liczba nowych zakażeń zaczęła drastycznie rosnąć. Vučić ogłosił, że obostrzenia, również te najostrzejsze jak godzina policyjna, muszą wrócić. Jednak Serbowie takiej decyzji nie zaakceptowali. Tysiącami wyszli na ulice Belgradu, próbowali wedrzeć się do parlamentu, doszło do starć z policją. Protesty przerodziły się w antyrządowe manifestacje. Ostatecznie z przywrócenia wszystkich obostrzeń zrezygnowano

Serbowie i Bułgarzy wyszli na ulice. "Powody są podobne"

Marta Szpala, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich, wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską, że w Serbii głównym impulsem do wyjścia na ulice było to, w jaki sposób serbskie władze zarządzały zwalczaniem epidemii - Długo mówiły, że wszystko jest opanowane, wszystko jest pod kontrolą. Natomiast okazało się, że dane, jeśli chodzi o statystyki zachorowań i zgonów, są nieprawdziwie - mówi nam Szpala.

Ekspertka zauważa, że to nie jedyny impuls, bo w ostatnim czasie w Serbii ujawniono również szereg afer korupcyjnych. - Państwo służy wąskiej grupie wybranych, a nie ogółowi społeczeństwa - ocenia. - Niezadowolenie wśród Serbów jest wyraźnie widoczne, protesty będą powracać. Natomiast to, że do ostatnich protestów dołączyły organizacje skrajnie prawicowe, spowodowało, że większość społeczeństwa się do nich zniechęciła - dodaje.