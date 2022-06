Kolejne kłamstwa Ławrowa. "Nie napadliśmy na Ukrainę"

Szef rosyjskiej dyplomacji został zapytany również o szansę na poprawę brytyjsko-rosyjskich. Jak ocenił, "nie będzie pola manewru". - Zarówno Boris Johnson, jak i Liz Truss otwarcie mówią, że powinno się pokonać Rosję, zmusić Rosję do rzucenia na kolana. No dalej, zróbcie to! - wezwał Ławrow.