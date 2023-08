Kolejne HIMARS dla Ukrainy. USA ogłosiły nowy pakiet

Kolejny pakiet pomocy wojskowej z USA dla Ukrainy. Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła we wtorek, że będzie on zawierał broń wycenianą na 250 mln dolarów. W skład pakietu wejdzie przede wszystkim amunicja do systemów obrony powietrznej, HIMARS i dział artyleryjskich.