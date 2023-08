Erdogan spotka się z Putinem. "W tej relacji Turcy muszą uważać"

"Turcja bardzo by chciała odegrać rolę negocjatora"

Czy Turcja zbliża się do Rosji? - Przede wszystkim współpracuje z Rosją tam, gdzie uważa, że to słuszne. Wolelibyśmy, żeby nie współpracowała, ale to mocarstwo regionalne, postimperialne, które tak definiuje swoje interesy. To nie jest przypadek, że są jedynym krajem NATO, który nie nałożył żadnych sankcji na Rosję - wyjaśnia Balcer.