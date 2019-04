Kolejne głosy poparcia dla nauczycieli. Wspierają Czesi i Słowacy, milczą Niemcy

"Wasz strajk jest sprawiedliwy. Rząd powinien docenić pracę nauczycieli" - piszą w liście słowaccy nauczyciele do polskich kolegów. Protest popierają także związkowcy z Czech oraz światowe związki. Sprawy nie komentują jednak związki z Niemiec.

W poniedziałek informowaliśmy o wyrazach poparcia dla strajkujących nauczycieli napływających od światowych organizacji nauczycielskich oraz edukatorów z całego świata. Teraz do tej lawiny dołączają związki nauczycieli z sąsiednich państw: Czech i Słowacji.

- Z naszego punktu widzenia strajk jest uzasadniony, bo polski rząd nie zdołał poprawić warunków pracy nauczycieli, co jest najważniejszym czynnikiem w jakości edukacji - mówi Stodolovsky.

Podobnie jak wcześniej związkowcy z Wielkiej Brytanii, Słowacy wysłali do szefa ZNP list z poparciem.

Czesi też solidarni

Co ciekawe, według danych OECD, pensje nauczycieli w Czechach i Słowacji są średnio mniejsze od tych w Polsce. W Czechach nauczyciel szkoły średniej z 15-letnim doświadczeniem zarabia przeciętnie 21 tys. dolarów rocznie, a na Słowacji - 20 tys. (W Polsce to ok. 25 tys. dolarów). Gorzej wynagradzani są tylko edukatorzy na Litwie.