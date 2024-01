Kolejna wpadka ministra Gawkowskiego. Nie znał odpowiedzi

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w czwartek radiowej Trójce był pytany o numer telefonu 8080, na który można wysłać wiadomość, jeśli otrzyma się link z podejrzaną wiadomością. Jeszcze dzień wcześniej polityk był przekonany, że na ten numer można zadzwonić. Kiedy podczas rozmowy w RMF FM dziennikarz Robert Mazurek próbował się połączyć, było to niemożliwe. Dopiero po kilku minutach okazało się, że to numer przeznaczony tylko do wysyłania wiadomości SMS.