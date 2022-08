Kolejna tragedia w Tatrach. Taternik odpadł od ściany

- Apelujemy do osób odwiedzających tereny górskie, aby nie lekceważyły warunków panujących w górach, dokładnie planowały swoją trasę i stosowały się do zaleceń i wskazówek służb ratowniczych. Należy pamiętać, że wędrówka nie kończy się na szczycie, a dopiero po bezpiecznym powrocie do domu - zaznaczył szef HZS Marek Biskupicz.