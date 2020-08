Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie przeciwko Sławomirowi Nowakowi

Podejrzany Aleksander D. od 2016 do 2018 roku reprezentował polską spółkę zajmującą się zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Spółka ta była zainteresowana świadczeniem swoich usług na Ukrainie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła mu zarzut złożenia Sławomirowi N., który pełnił wówczas funkcję szefa ukraińskiej państwowej agencji drogowej Ukrawtodor, obietnicy udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości. Chodzi o ponad 700 tys. zł.

Do przekazania korzyści majątkowej nie doszło

Spółka Aleksandra D. miała uzyskać kontrakt na Ukrainie, ale nie przystąpiła do jego realizacji, co spowodowało, że do przekazania obiecanej korzyści majątkowej nie doszło.