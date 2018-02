Kolejna osoba nie chce odznaczenia od Dudy. "Nie mogłem postąpić inaczej"

Sposób interpretacji konstytucji w wykonaniu prezydenta Andrzeja Dudy nie wszystkim przypada do gustu. Kolejną osobą, która zwróciła bądź zrezygnowała z przyjęcia odznaczenia z rąk głowy państwa jest Krzysztof Siemieński.

"Z dużą przykrością złożyłem dzisiaj w Kancelarii Prezydenta ten list, ale nie mogłem postąpić inaczej wobec tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce" - pisze na swoim profilu na Facebooku reżyser i scenarzysta. W latach osiemdziesiątych był on działaczem podziemnej „Solidarności”. Jak pisze Siemieński, zdaje sobie sprawę, że adresat tego listu prawdopodobnie nawet go nie przeczyta, ale gdyby "postąpił inaczej, czułby się jeszcze bardziej niekomfortowo, niż teraz".