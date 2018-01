Profesor Ludmiła Żylińska odsyła medal prezydentowi. To kolejna osoba, które zdecydowała się na taki gest

Ceniona profesor z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zdecydowała się oddać Andrzejowi Dudzie odznaczenie za wieloletnią pracę naukową. Ludmiła Żylińska poinformowała o swojej decyzji Radę Wydziału. Nie chce komentować tej sprawy. Niedawno na podobny gest zdecydował się profesor Wojciech Bielecki.

To już kolejny naukowiec, który zdecydował się nie przyjąć odznaczenia od Andrzeja Dudy. W grudniu 2017 roku zrobił to profesor Wojciech Bielecki, który również otrzymał otrzymał medal za długoletnią służbę. Podobnie jak prof. Żylińska, jest on pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.