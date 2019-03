Kolejna kolizja samochodu SOP

Na autostradzie A4 przed zjazdem na Zakopiankę doszło do kolizji z udziałem samochodu SOP. - Na pokładzie nie było osób chronionych - informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe SOP.



W okolicy Krakowa na autostradzie A4 tuż przed zjazdem na Zakopiankę doszło do kolizji z udziałem samochodou osobowego należącego do SOP. - Samochodem służbowym jechał nasz funkcjonariusz. Nic złego nikomu się nie stało. To była niegroźna kolizja - potwierdza biuro prasowe SOP. Na miejscu zdarzenia była policja. SOP na razie nie informuje po czyjej stronie leżała wina za stłuczkę.