Kolejna klęska Theresy May. Nikt nie wie, co będzie dalej

Theresa May i jej umowa ws. brexitu po raz drugi poniosła sromotną porażkę w Izbie Gmin. Na 17 dni przed datą opuszczenia UE nikt w Wielkiej Brytanii nie ma zielonego pojęcia, jak zakończy się brexitowa odyseja. Możliwe, że brexitu w ogóle nie będzie.

- To jest wybór między g..., które teraz zostało poddane polerowaniu, a ryzykiem, że brexitu w ogóle nie będzie. I obawiam się, że to najlepsze g..., na jakie możemy liczyć - w ten sposób na 15 minut przed wtorkowym głosowaniem dostępne opcje podsumował konserwatywny poseł Izby Gmin i zwolennik brexitu Steve Double.

Co teraz?

Komentując wynik głosowania łamiącym się, ochrypłym głosem premier naszkicowała możliwe opcje - podkreślając, że kraj musi teraz stanąć przed szeregiem "wyborów nie do pozazdroszczenia". Wielka Brytania może wyjść bez umowy - co, jak podkreśliła May - może nie tylko uderzyć w gospodarkę, ale i narazić państwo na ryzyko rozpadu ; może poprosić Unię o zgodę na przedłużenie rozmów; może zorganizować ponowne referendum lub w ogóle wycofać się z brexitu.

Część odpowiedzi poznamy w ciągu najbliższych dwóch dni. W środę parlament zagłosuje nad opcją "no deal". I z racji potencjalnie katastrofalnych skutków niemal na pewno ją odrzuci. Wcale nie musi oznaczać to jednak, że do brexitu bez umowy nie dojdzie. W czwartek głosowana będzie kwestia przedłużenia negocjacji. Ale samo przedłużenie niczego nie rozwiązuje. Politycy muszą zdecydować, co chcą z dodatkowym czasem zrobić - i jak dużo go chcą.