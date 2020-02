Kolęda 2020. Proboszcz zebrał rekordowe koperty. Odwdzięcza się, organizując koncert gwiazdy pop-rocka

Proboszcz Parafii w Chobienicach (woj. wielkopolskie) publicznie pochwalił hojność swoich parafian. Ujawnił, że podczas kolędy odwiedził 500 domostw, zbierając, jak sam podkreśla, rekordową kwotę datków ofiar w kopertach. Odwdzięczy się, organizując koncert zespołu Pectus.

- Ludzie są zadowoleni pod względem finansów osobistych i w pracy. Działa program 500 plus i rodzi się u nas więcej dzieci niż w poprzednich latach. Kwota jest rekordowa, bo parafianie są u nas wyjątkowo zmobilizowani do dzielenia się - komentuje ks. Sławomir Ratajczak w rozmowie z WP.

Daliście koperty. Ja dokładam 15 tys. zł "ze swoich"

Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dwóch parafialnych kościołów. To nie wszystko. Proboszcz poczuł się zobowiązany hojnością wiernych do tego stopnia, że z własnych finansów postanowił dodać do budżetu remontowego 15 tys. zł.