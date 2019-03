Koktajlem Mołotowa ktoś podpalił samochód. Celował w okno

Na nagraniu z monitoringu widać, jak ktoś podpala butelkę wypełnioną łatwopalną substancją, a następnie rzucą ją w kierunku budynku. Koktajl Mołotowa spadł jednak na samochód, który momentalnie stanął w płomieniach. Policja zatrzymała podpalacza.

Do sytuacji doszło we wtorek koło godz. 23.00 przy ul. Koszykowej w Kędzierzynie-Koźlu. Na początku myślano, że to zwykły pożar. Ogień pojawił się w przedniej części pojazdu i szybko rozprzestrzenił. BMW niemal całkowicie spłonęło, nadpalone zostały też zaparkowane obok dwa auta, skoda i land rover - informuje portal lokalna24.pl.

Tajemniczy podpalacz

Świadkowie twierdzą, że mogła to być kobieta. Jak relacjonują, doszło niedawno do głośnego w okolicy konfliktu między dwiema paniami. Jedna mieszka w bloku, przed którym doszło do incydentu, a druga w pobliżu. I to właśnie ją sąsiedzi podejrzewają o próbę podpalenia mieszkania i zniszczenie pojazdów.