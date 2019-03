Joachim Brudziński: "Ten problem był nam potrzebny jak świni siodło"

- Prof. Glapiński komunikacyjne rozłożył tę sprawę na łopatki. Skoro jest taki komunikacyjny jazgot i kociokwik wokół tego tematu, to oznacza, że praca jego pań dyrektorek nie była warta tych pieniędzy - stwierdził Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych.

Zapytany przez dziennikarkę, dlaczego generał Tomasz Miłkowski, szef Służby Ochrony Państwa, podał się do dymisji, minister zaapelował, aby "byli skompromitowani funkcjonariusze BOR odkolegowali się od SOP". Brudziński zaprzeczył, że powodem dymisji jest konflikt SOP z amerykańskim Secret Service podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Jak ustaliła Wirtualna Polska, amerykańskich strona miała głośno wyrazić swoje niezadowolenie z zabezpieczenia szczytu .

Językowe problemy

Polityk PiS był też pytany o decyzję kandydowania w wyborach do Europarlamentu, która zaskoczyła media.

- Jeśli chce się być skutecznym w polityce krajowej i zabiegać o swoje interesy w Unii Europejskiej, to trzeba mieć doświadczenia, które można nabyć pełniąc funkcję europarlamentarzysty w Brukseli - skomentował minister MSWiA. Stwierdził, że po ewentualnych wygranych wyborach, nie zamierza zrzec się mandatu.

- Jestem byłym marynarzem, nie mówię taką piękną angielszczyzną jak prof. Legutko czy Anna Fotyga, ale radzę sobie. Mój angielski jest mocny jak demokracja w Korei Północnej - zażartował. - To jest angielski marynarza, z akcentem Yorkshire nigdy mówić nie będę - dodał. Zapewnił jednak, że pobiera lekcje angielskiego i będzie pracował też nad niemieckim.

Nie szczędził krytycznych słów Donaldowi Tuskowi. - Jest aroganckim i nieprzyjemnym politykiem, który obraża Brytyjczyków. W arogancki sposób prowadził negocjacje z Theresą May, co spowodowało, że oma ona teraz problemy w Izbie Gmin. To wynik nieodpowiedzialności Tuska - stwierdził Brudziński.