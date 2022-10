Kohut: Putin nadepnął w Ukrainie na grabie. Biden zrobi wszystko, żeby walnęły go w czoło

Uniemożliwili im wojnę informacyjną. Kiedy Rosja ruszała do ataku, to nikt nie wierzył w narrację usprawiedliwiającą to działanie. To, co udało się Kremlowi – do pewnego stopnia – w 2014 r., nie udało się teraz. Można mieć wątpliwości, czy to by się udało z Trumpem mającym – nazwijmy to delikatnie – napięte relacje z europejskimi sojusznikami.