Kohut do prezydenta: "Niech pan wyciągnie filok i szrajbnie"

Ustawa o języku śląskim trafiła na biurko prezydenta. - Myśli pan, że prezydent Andrzej Duda zawetuje tę ustawę? - z takim pytaniem Patryk Michalski zwrócił się do gościa programu "Tłit" w WP, kandydata KO do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kohuta. - Chciałbym, żeby tak nie było i tego oczekują ludzie w Bytomiu, Tarnowskich Górach, Rybniku, ale wydaje mi się, że Andrzej Duda tej ustawy nie podpisze. To jest w DNA PiS-u, że kwestionuje uznanie języka śląskiego za język regionalny, kwestionuje uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną - dodał. Zapewnił jednak, że zwolennicy uznania języka śląskiego za język regionalny, będą walczyć o to dalej. Zaapelował też po śląsku do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy.