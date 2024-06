Kogo TVP pomija najczęściej w programach? Jest raport

Konfederacja była najrzadziej zapraszaną partią do programów publicystycznych. w programie "Pytanie Dnia" w TVP w maju nie wystąpił żaden polityk Konfederacji. Widzowie i słuchacze programów takich jak "Fakty po Faktach", "Poranna Rozmowa w RMF FM", "Popołudniowa Rozmowa w RMF FM" również nie mogli usłyszeć ich głosu. Najczęściej zapraszani byli do programu "Bez Uników" w PR3, ale to tylko 6,25 proc. udziału.