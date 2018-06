KOD kończy protest przed Kancelarią Premiera. Opublikowano wyroki

Dzień opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego stanie się datą historyczną – podkreśla Komitet Obrony Demokracji. I dziękuję wszystkim tym, który od ponad dwóch lat protestowali przed Kancelarią Premiera.

Demonstrujący przez 818 dni działacze KOD-u domagali się publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale jednocześnie podkreślają, że PiS publikując je we wtorek próbuje "oszukać Unię Europejską", bo nie mają one już znaczenia. KOD podkreśla, że przyznanie się przez PiS do winy nie naprawi wyrządzonych szkód w porządku prawnym.