Kobosko uderzył w Kaczyńskiego i PiS. "Nie potrafi pogodzić się z klęską"

Jest mi smutno, bo widzę, że Polacy zobaczyli prawdziwą twarz Jarosława Kaczyńskiego. On nie potrafi się pogodzić z klęską, której doznał. Nie rozumie tej klęski, nie godzi się z nią, odrzuca ją i w związku z tym używa tego typu argumentów, które są poniżej wszelkiego poziomu - wyjaśnił wiceprzewodniczący partii 2050 Michał Kobosko, komentując słowa prezesa PiS po wyborze Donalda Tuska na premiera. Po krótkim wystąpieniu Donalda Tuska w poniedziałek, Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę bez żadnego trybu i rzucił w kierunku lidera opozycji, że "jest niemieckim agentem". Reporter WP Patryk Michalski porozmawiał na gorąc o zachowaniu Kaczyńskiego z wiceprzewodniczącym partii 2050 Michałem Kobosko. Według polityka, całe te zachowanie tylko ukazało prawdziwe oblicze Kaczyńskiego, który nie jest w stanie pogodzić się z porażką. - Jest to dowód na to, że Kaczyński nie powinien pełnić już żadnych funkcji publicznych - dodał Kobosko. Opinia publiczna zastanawia się, czy jest w ogóle realne, że ktoś może wkrótce przejąć władze w partii po Kaczyńskim. Kobosko również ma swoją opinię na ten temat. - Myślę, że teraz rozpoczną się wzajemne wojny, które były schowane pod dywanem. Tych, którzy liczą i walczą po sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Nie wierzę, że z tym liderem PiS jeszcze coś osiągnie - przyznał polityk.