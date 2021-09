Kobieta zaparkowała na trzech miejscach i... nawrzeszczała na innego kierowcę

Jeszcze kilka lat temu kierowcy, którzy za kierownicą popisali się niezwykłymi wyczynami, pozostawali anonimowi. Obecnie, ze względu na rosnącą liczbę wideorejesratorów w samochodach, niebezpieczne i w gruncie rzeczy idiotyczne zachowania Polaków coraz częściej trafiają do sieci, co daje do myślenia, stanowiąc pewien hamulec.