"Najbardziej polska rodzina". Awantura na pasach w Częstochowie

Do nietypowego incydentu doszło na jednej z ulic w Częstochowie. Kierowca, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, został zwyzywany przez przechodzącą przez jezdnię rodzinę za to, że zbyt wcześnie ruszył do dalszej jazdy. Argumenty używane podczas krótkiej wymiany zdań mogą dziwić.