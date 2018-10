Kobieta ostrzega przed kierowcą Ubera. Policja chce go przesłuchać

"Kierowca po całej gamie komplementów pod moim adresem zjechał z planowanej trasy, wyłączył silnik i przesiadł się do tyłu gdzie siedziałam, zatrzaskując zamki" – opisuje Liwia, która wracała Uberem do domu pod Warszawą. Sprawę bada już policja.

Liwia jechała Uberem z Warszawy do Zalesia Dolnego. Kierowcą był mężczyzna arabskiego pochodzenia o imieniu Afraz. W pewnym momencie zatrzymał samochód i usiadł z kobietą z tyłu. Zablokował drzwi. "Usiadł blisko, złapał za dłoń, próbował dotykać po udzie. Po zakomunikowaniu mu, że 'jeśli nie przestanie i mnie nie odwiezie to zadzwonię na policję' przestał, wrócił za kierownicę kontynuując jazdę" – opisuje Liwia.

Mężczyzna dalej jednak ją molestował. Proponował seks. Wiele razy zatrzymywał samochód i namawiał do współżycia. "Kiedy wreszcie byliśmy pod moim domem nie zatrzymał się, zaczął znów skręcać w boczne uliczki non stop błagając, żebym zgodziła się na jego 'propozycję'. Dopiero po chwili łaskawie wrócił na moją ulicę, gdzie po błaganiu go, żeby otworzył zamek i mnie wypuścił, faktycznie mogłam wysiąść" – podkreśla kobieta.