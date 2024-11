Kobieta czy mężczyzna? Dla Polaków płeć prezydenta nie ma znaczenia

Z sondażu wynika, że 28 proc. pytanych ma pozytywne nastawienie do ministry rodziny, a 26 proc. odnosi się do niej negatywnie. Pozostały odsetek ankietowanych zadeklarował, że nie zna Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Częściej negatywną opinię względem ministry deklarowali mężczyźni (32 proc.) niż kobiety (21 proc.). Odsetek pozytywnych opinii jest wyrównany: 28 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet zadeklarowało dobre nastawienie do potencjalnej kandydatki.