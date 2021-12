Koalicjant PiS o wecie Andrzeja Dudy: popełnił błąd

- Jeżeli sojusz z Ameryką jest warty jednej firmy, która jest zarejestrowana na lotnisku w Holandii, to znaczy, że tego sojuszu nie ma - stwierdził wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, komentując zawetowanie ustawy "lex TVN". - Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzje pana prezydenta. Uważany, że sojusze są tylko wtedy realizowane, jeśli sami siebie szanujemy. Polska jako kraj ma prawo wprowadzić tego typu regulacje - dodał rzecznik Solidarnej Polski. Ozdoba stwierdził, że "musimy wprowadzić przepisy, które będą te kwestie regulować". - Być może należy to zrobić w innych okolicznościach, przy większym dialogu, dłuższym okresie przejściowym, ale koncesja, funkcjonowanie tej stacji telewizyjnej nigdy nie była zagrożona. To był fake news - przekonywał. Rzecznik SP zwrócił uwagę, że można było skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co - według niego - byłoby "najbardziej wygodnym rozwiązaniem". - Uważamy, że pan prezydent popełnił błąd. Lepszym rozwiązaniem, jeżeli miał wątpliwości, byłby TK - podsumował Ozdoba.