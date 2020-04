WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze beata kempa + 2 koalicja rządowamarek kacprzak oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Koalicja rządowa się rozpadnie? Beata Kempa: jestem człowiekiem dużej wiary - Jestem człowiekiem dużej wiary i mocno wierzę w to, że dzisiaj będzie konsensus - stwierdziła w programie "Tłit" europosłanka PiS Beata... Rozwiń i ostatnie pytanie o 12:00 dzisiaj … Rozwiń Transkrypcja: i ostatnie pytanie o 12:00 dzisiaj w Polsce zbiera się same rozmawialiśmy o tym na samym początku czy jest pani sobie w stanie wyobrazić że jeżeli Jarosław Gowin nie poprze zapisów rządowych Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić w rządzie mniejszościowym to że jestem całkiem dużej wiary i Mocno wierzę w to że dzisiaj będzie konsensus i że przeprowadzimy te wszystkie z związane z utrzymaniem stabilizacji w państwie w tobie stabilizacji politycznej Mocno wierzę w mądrość czy tutaj w tym zakresie zarówno pana prezesa wiesz że premier Jarosław Gowin również przy sobie z tego zdaję sprawę i że to jest bardzo poważna sytuacja i wywoływanie jakichkolwiek powtarzam tutaj liczyłam że opozycja będzie opozycją konstruktywną i że skoro twierdzisz że nie da się przeprowadzić tych wyborów a nie daje naprawdę żadnej recepty żadnej recepta rób niż odrzuca tą pan premier Jarosław Gowin No to pokazuje że jest bardzo trudna rozmowa z opozycją nawet jeśli jest teraz tak dramatyczna sytuacja sytuacja pandemic oglądając że tutaj powinniśmy się porozumieć politycznego trzęsienia ziemi dzisiaj nie będzie nie będziesz że po prostu jako klasa polityczna lepsze tym przypadku ten egzamin opozycjonisty samo Odpowiedz na pytanie czy chcesz dalej permanentnej kampanii wyborczej czy jednak konstruktywnie zacznij brać się do pracy to w takim razie jak już Pani a poluje tyle czasu do do opozycji to Apel do Jarosława Gowina żeby wiedział jak ma głosować dzisiaj jest też możliwość wyjścia z pozycji z tego mieli Świetne nie skorzystali z tej okazji jeszcze raz powtarzam dzisiaj Najważniejszą kwestią jest to żeby patrzeć z tą pandemia was czymś czym nigdy nie w twoim życiu prawda żeby chronić przede wszystkim osoby starsze osoby które są narażone na to debil rozwiązywać wszystkie problemy No co kolejna że nie udaje się wspólnie ich rozwiązywać ale musimy się z nimi zmierzyć czy to się opozycji podoba czy nie i mam wielką nadzieję że tak będzie już po prostu pokonamy te wszystkie trudności