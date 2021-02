WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 borys budkaPolska 2050 oprac. Radosław Opas Dzisiaj, 08-02-2021 15:05 Koalicja 276. Borys Budka nie uprzedził Szymona Hołowni? "To się powinno zaczynać od dołu" W sobotę Borys Budka przedstawił projekt tzw. koalicji 276 - współpracy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. To właśnie te ugrupowania miałyby połączyć siły, aby w nadchodzących wyborach parlamentarnych pokonać PiS i uzyskać 276 mandatów w Sejmie. Liczba ta pozwoli na przełamanie prezydenckiego weta. W niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Budka podkreślił, że badania ws. szczegółowych wyliczeń "zostały wysłane do wszystkich tych ugrupowań, które zostały wymienione, i odbyliśmy rozmowy". - Ostatnio coś szwankowało na linii naszej komunikacji, przed godziną dostałem od Borysa coś, o czym mówił, że dostaliśmy przed ich całym eventem - badania. Chętnie je przeczytam, bo nie mam pojęcia, co tam jest. Ani nie dzwonili, ani nie pisali, ani nic nie wysyłali, wszystkiego dowiedzieliśmy się z telewizji - powiedział w programie WP "Newsroom" Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Dodał, że w sprawie ewentualnej koalicji i współpracy partii opozycyjnych "to ludzie zdecydują". - Ludzi musimy przekonać. O tym musi być cała ta opowieść - zaznaczył Hołownia. Rozwiń obrazie za plecami Borysa budki wi … Rozwiń Transkrypcja: obrazie za plecami Borysa budki widziałem logo które widzę także Teraz za pańskimi plecami Chyba widziałem prawda pan to się dostrzegł tak bardzo mnie cieszy że nasi koledzy z platformę postanawiają iście za nas i korzystać ze ścianek z których wykorzystamy to bardzo pokazuje że wyznaczamy trendy w tym opozycyjnym na obozie w Sharanie się z tego cieszę A zapytamy tak dalej a zapytanie wcześniej wykorzystać nie miałam wrażenie że pan zapytać czy to znaczy że Borys Budka do nas przychodzi i że w związku z powyższym już występuje na Zobacz niestety nie mogę udziel teraz odpowiedź na to pytanie no teraz nie nie zapyta nie rozumiem że rozmowy z Borysem budką w sprawie przejścia do Polski 2050 są intensywne i trwają tak intensywne opiera się ale pracujemy ostatnio coś szwankował ona linii naszej Komunikacji przed godziną chyba dostałem od Borysa coś o czym mówił że dostaliśmy przed przed tym całym ich event Emma badania tak o godzinę temu dostałem wiadomość prywatną że coś najwyraźniej za szwankował w komunikacji i tym razem Przesyłam i te badania z serdecznymi pozdrowieniami które oczywiście od wzajemnie natomiast chętnie przeczytam temat Mówiąc szczerze Nie mam pojęcia co tam jest ani nie dzwonili ani nie pisali ani nic nie wysyłali wszystkiego dowiedzieliśmy się z telewizji okej no i czytam wypowiedź Borysa budki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej i mówi tak nie mam problem Hołownia był prezydentem premierem I ministrem a nawet prymasem Panie Szymonie kusząca oferta Zastanawiam się który pan wybierze też się waham Natomiast ja chciałbym bardziej o tym też takim gościu dynamicznym występie kolegi Borysa budki że tego Prymasa to by mu zostawił Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta premiera zobaczymy Bardzo to wszystko jest fajne kiedy się Próbuję to robić od góry natomiast to nie jest tak że my Wyjdziemy sobie na konferencję i powiemy będziemy teraz zobacz jakie to jest proste B 176 basów i wszystko zrobimy dlatego że my przede wszystkim ludzi musimy przekonać do tego żeby oni zmiany w Polsce dokonali i o tym musi być cała ta opowieść nie o naszym od górnym masterplan w którym sobie po układamy te klocki tak jak sobie myślimy że chcielibyśmy poukładać tylko w tym Czy ludzie kupują mówiąc wprost wizję którą my mamy i czy w ogóle uważają nas za ludzi którym powierzyć w depozyt ich nadzieję na życie w normalnej Polsce to się powinno zaczynać od dołu a nie od góry ja w takim klucze o tym myślę to ludzie zdecydują o tym kto będzie w Polsce prezydentem minister prymasem to trochę inna kwestia bo tutaj inne ciała się wypowiadają a nie Borys Budka a nie Szymon Hołownia a nie Rafał Trzaskowski a nie Adrian zandberg ani Władysław kosiniak-kamysz