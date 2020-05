KO składa trzy wnioski o wotum nieufności dla ministrów. Ryszard Terlecki: taki rytuał opozycji

Szef Platformy Obywatelskiej argumentował, że prezydent Andrzej Duda i formacja, z której się wywodzi, doprowadziły do "olbrzymiego kryzysu państwa". - Widzimy kolejne afery, w które zamieszani są politycy PiS-u. Nie działają służby i prokuratura - komentował Borys Budka. Wnioski o wotum nieufności skierowane są wobec ministra zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.

Opozycja chce dymisji Łukasza Szumowskiego, Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry

Lider PO o Łukaszu Szumowskim powiedział, że powodem są kolejne doniesienie medialne dotyczące jego rodziny i wcześniejszych interesów. Mariuszowi Kamińskiemu zarzucił, że służby nie potrafią prześwietlić majątków polityków. Budka mówił też o działaniach policji podczas manifestacji i ograniczeniu praw obywatelskich. Zbigniewa Ziobro nazwał "milczącym" i odpowiedzialnym za to, aby "prokuratura dobrze działała". Polityk opozycji uważa, że jest "politycznie wykorzystywana".

To nie jedyne dymisje, których chcieliby politycy Koalicji Obywatelskiej. W środę, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ma być debata i głosowanie ws. wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Wnioski skomentował Ryszard Terlecki z PiS. - To taki rytuał opozycyjny. Oni lubią składać takie wnioski, a my lubimy na nie odpowiadać. Jednym słowem - coś się dzieje. Odpowiedź będzie negatywna - powiedział wicemarszałek Sejmu, cytowany przez 300polityka.pl.