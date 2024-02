Naciski na KO ws. mieszkań. Wiceminister poda się do dymisji?

W programie "Tłit" WP debatowano na temat zapowiadanego rządowego programu "Mieszkanie na Start". - Dzisiaj państwo (koalicja rządowa - red.) dąży do tego, by dzięki dopłatom do kredytów flipperzy i inni spekulanci, którzy zarabiają na ciągłym wzroście cen mieszkań, mogli zarobić jeszcze więcej. To jest bardzo niedobry kierunek - ocenił Jan Mencwel, aktywista z ruchu Miasto Jest Nasze. Wiceminister technologii i rozwoju Waldemar Sługocki bronił się, że projekt jest dopiero w procesie konsultacji. Gdy zapytano go, czy w razie, gdyby ceny mieszkań nie spadły w efekcie rządowego programu, poda się do dymisji, stwierdził, że “w resorcie nie odpowiada za program mieszkaniowy”.