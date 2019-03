Kłusownik przestrzelił kobiecie nogę. "Mi się nie chciało w to wierzyć"

- Chcę, żeby poniósł karę. Nie wiem, czy on jest świadomy, że mógł mnie zabić i wtedy bym osierociła dziecko - twierdzi pani Emilia. Kula przeszła na wylot przez jej nogę, gdy jechała samochodem. W auto strzelił kłusownik.

Kobieta będzie miała problemy zdrowotne do końca życia. - To były bardzo poważne obrażenia. Ta pani podlegała hospitalizacji, utyka - dodał prawnik.

Myśliwy tego dnia nie miał pozwolenia na polowanie

- Będąc na rondzie usłyszałam huk, smród spalonej gumy. Zatrzymałam się, poczułam silny ból w nogach. Patrzę: dziura, krew się leje. Jak przyjechała policja i pogotowie, to podejrzewali, że to rana postrzałowa. Mi się nie chciało w to wierzyć - wspomina sytuację w rozmowie z reporterem "Interwencji" pani Emilia.

Mężczyzna początkowo przyznał, że to on trafił w kobietę, ale później zaczął przekonywać, że równie dobrze mógł to zrobić ktoś inny. - Chcę, żeby poniósł karę. Nie wiem, czy on jest świadomy, że mógł mnie zabić i wtedy bym osierociła dziecko - mówi pani Emilia,