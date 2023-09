Kluczowy warunek. Szef NATO pytany o koniec wojny

Rosja wydała już krocie na wojnę przeciw Ukrainie

Z kolei dziennikarze ukraińskiego wydania magazynu "Forbes" podali, że Rosja wydała dotychczas na wojnę przeciwko Ukrainie ok. 167,3 mld dolarów, a codziennie na ten cel Kreml wydaje ok. 300 mln dolarów. Według "Forbes", wartość zniszczonego sprzętu rosyjskiego wynosi 34 mld dolarów, a koszty żołdu to 35,1 mld dolarów.