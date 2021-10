Kłopoty Roberta Bąkiewicza. Prezydent Warszawy podjął decyzję

Z informacji przekazanych WP przez samodzielną sekcję prasową Sądu Okręgowego, w trakcie postępowania sąd zobowiązał Stowarzyszenie Marsz Niepodległości do zajęcia stanowiska w sprawie. Organizacja Roberta Bąkiewicza takich wyjaśnień do tej pory nie złożyła. - Przesyłka wysłana do stowarzyszenia wróciła awizowana i była reklamowana - informuje nas biuro prasowe Sądu Okręgowego.