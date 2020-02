Kłopoty byłego księdza. Jacek M. potrójnie oskarżony

Nie przyznaje się do winy i nie chce składać wyjaśnień. Jacek M. został oskarżony o wzywanie do nienawiści, negowanie prawdy o Holocauście oraz znieważenie Tadeusza Mazowieckiego.

Do sądu wpłynęły trzy akty oskarżenia dla Jacka M. - donosi "Gazeta Wyborcza". Zdaniem śledczych były ksiądz wzywał do nienawiści, negował prawdę o Holocauście i znieważył Mazowieckiego.

Przyjrzeli się przemówieniu Jacka M., które wygłosił podczas marszu narodowców 11 listopada 2017 r. "Drodzy państwo, to, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi we Wrocławiu, to, że Dutkiewicz i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest tylko wynik naszej tolerancji. (...) Drodzy państwo, drodzy kibice, bądźcie bezlitośni, radykalni w walce ze złem, z kłamstwem, niesprawiedliwością, bezprawiem, niszczeniem polskiego sądownictwa, banderyzmem, talmudyzmem (…). My jesteśmy wielką Polską Niepodległą (...) Jeżeli będziemy silni w duchu, w Bogu (…) to tę wojnę zwyciężymy i żadna żydowska, marksistowska horda nie zdejmie naszej flagi i nie podepcze Chrystusowego krzyża" - mówił.