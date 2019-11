11 listopada. Prezes PiS zapowiada kontynuowanie niepodległościowej drogi

- Zmiany, które od 2015 roku wprowadzamy, mogą być kontynuowane. Te przedsięwzięcia dla społeczeństwa odwołują się wprost do wielkich wartości - niepodległości i suwerenności - mówił Jarosław Kaczyński. Na dzień przed 11 listopada prezes PiS zapowiedział "kontynuowanie niepodległościowej drogi".



- Wiele razy w tym miejscu przemawiałem w trakcie tych marszów. One stały stały się częścią polskiej historii. Tego co dobre, chwalebne i dumne - mówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że miesięcznice smoleńskie były "wyrazem pamięci, a także jasnego stanowiska do: godności narodu, niepodległości, a także solidarności".

Później pochód ruszył w stronę pomnika Józefa Piłsudskiego. Tam po raz kolejny głos zabrał prezes PiS. Jarosław Kaczyński przypomniał, że w poniedziałek obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Wyliczał przy tym drogę do jej uzyskania - powołując się na wiele historycznych dat. Jednak historyczne przemówienie odniósł do zmian wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

- Trzeba być gotowym do czynu, ale trzeba też pewne sprawy przemyśleć. Trzeba wiedzieć co zrobić najpierw, a co potem. Trzeba zdawać sobie jak wygląda realna sytuacja – i odpowiednio na nią reagować. To potrafił robić Piłsudski, Dmowski i inni ojcowie niepodległości. I my tę drogę musimy kontynuować - zapowiedział prezes PiS.