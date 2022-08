Kłopoty Amerykanów. Nie nadążają produkować amunicji

Liczba pocisków do haubic 155 mm w zasobach sił USA spadła do "niekomfortowo niskiego" poziomu - podał w poniedziałek dziennik "Wall Street Journal". Jak wyjaśnia, wszystko ze względu na amerykańską pomoc wojskową, która jest wysyłana do Ukrainy. Według źródeł gazety, amerykański przemysł nie jest obecnie w stanie produkować amunicji w odpowiednim tempie.