Wideo Najnowsze sejm + 2 marszałek seniorposiedzenie oprac. Piotr Białczyk 52 min. temu Klaudiusz Michalec i inni ( 1 ) Kłopot z usadzeniem posłów. "Tradycja została złamana" Na kilka dni przed pierwszy posiedzeniem Sejmu nadal nie wiadomo, jak będą usadzeni nowi parlamentarzyści. - PiS podjęło decyzję, przy naszym... Rozwiń Co wynika ze spotkania Czy już wie … Rozwiń Transkrypcja: Co wynika ze spotkania Czy już wiecie gdzie wasze klub będzie Jest decyzja tak naprawdę trzeba powiedzieć największego klubu no Tak to tak to zostało przedstawione Straszne sprzeciwiam się nie zgodziliśmy W konsekwencji będzie decydował marszałek senior jak Posłowie podział Sali ma być taki że najbardziej Posłowie PiS W środku To jest kuriozalne uważam konfederację Polskie Stronnictwo Ludowe Za tymi dwoma ugrupowania Na lewo koalicja Obywatelska najbardziej na lewo lewo W żaden sposób Moim zdaniem ten podział stali wędzarnie Nie odzwierciedla podziału scenę polityczną My uważaliśmy że powinniśmy siedzieć najbardziej w środku bo uważamy się za szerokie C Centrum szerokich Prawe skrzydło lewe ale jedna szerokie cena I ten to telewizja parlamentarna został De facto złamana W środku sali plenarnej siedzi Konfederacja trudno uznać za polityków 1 Ja jednak centrowych i polskiego strony Ludowego gdzie PSL zawsze siedziała na lewo od platformy To jest głos Który teraz będzie rozpatrywany przez marszałka z Na konto przedstawiono że to będzie decyzją z decyzją ostateczną podejmie marszałek marszałek senior ale Kto będzie To będzie jeżeli to będzie polityka a myślę że chce w tym momencie O to zadbam że to będzie Polityk PiS Raczej No to by wskazywało że Marszałek senior ma No to najprawdopodobniej Tak no przedstawiono że że ostateczną decyzję podejmie marszałek nastałek Marszałek My my zbieraliśmy swój sprzeciw bardzo Uważamy że jeżeli dwa kluby Prezentujemy tego samego miejsca na sali plenarnej to powinna dostawać Który klub jest większy który ma większy mandat do tego News autobus zaraz tam zgłosiliśmy nasze zdecyduj Sprzeciw Możemy też pogwałcenie jednak takiego parlamentaryzmu w Polsce Było trochę tak przez całe lata że jak patrzyliśmy od marszałka sejmu Podział stali cena Odzwierciedla trochę na podziałce Na prawo Partie prawicowe Lewicowa w środku centrum w tej chwili to zostało kompletnie Zabuże No bo trudno uznać Że pesele czy Konfederacja są Centrum inaczej że nawet PSL procentowo tego Jakoś Zadanie 12 listopada No ale kiedy w takim razie Jak będzie Na posiedzenie na pewno na pewno na pewno poznali ledwie Musimy dużo wcześniej poznać bo tak żeby posłał Mam nadzieję że to się sprawa Sprawnie sprawnie odbędzie miauczy Też gotowy Mieć na sali Jeszcze zgłoś jakieś Były drobne korekty prośba o drobne korekty Chociażby ze Sojuszu Lewicy Demokratycznej Akurat