Kłodzko zabezpieczone przed powodzią. Nowoczesne zbiorniki nadzieją dla regionu

- Dążymy do tego, aby realizacja budowanych w Kotlinie Kłodzkiej zbiorników zakończyła się w 2023 roku. Przypomnijmy, że jesienią 2021 roku oddaliśmy pierwszy z obiektów do użytku - zbiornik Roztoki. Każda z inwestycji zrealizowanych w celu ochrony przeciwpowodziowej i wzmocnienia bezpieczeństwa wobec zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia i lokalnej infrastruktury spłaca się już w momencie oddania jej do użytku i nie inaczej jest ze zbiornikiem Roztoki oraz kolejnymi tego typu obiektami w Kotlinie Kłodzkiej - mówi Wirtualnej Polsce Jarosław Garbacz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.