Śródmieście Lublina odzyskało dawny blask. Plac Litewski ozdobą miasta

- Realizując ten projekt, zakładaliśmy, że stworzy on zupełnie nową jakość przestrzeni publicznej i odzyskamy w Lublinie salon miasta, z którego możemy być dumni. Dzisiaj, dzięki rewitalizacji, mamy nagradzaną przez znawców, wielofunkcyjną przestrzeń o wysokiej jakości, zachęcającą do wypoczynku i spacerów, gdzie seniorzy zyskali wygodne i łatwo dostępne miejsce spotkań, a młodzież i dzieci miejsce do aktywnego spędzania czasu. To budujące, że serce miasta, otoczone zabytkową architekturą, jest tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów - powiedział Wirtualnej Polsce Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.