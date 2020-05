Kleszcze są już aktywne! Główny Inspektor Sanitarny ostrzega

GIS przestrzega przed kleszczami. Rozpoczęły już swoją aktywność i jak co roku stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Jak się przed nimi chronić? A jak je usuwać, gdy dojdzie do ukąszenia?

Uwaga na kleszcze! GIS ostrzega

"Wybierając się na spacer do lasu, parku bądź na inne tereny zielone, uważajmy na te pajęczaki” – apeluje Główna Inspekcja Sanitarna, jednocześnie przypominając, że ukłucie kleszcza nie boli. Dlatego też tak bardzo ważne jest dokładne obejrzenie swojego ciała tuż po powrocie do domu i jeśli znajdziemy kleszcza, usunięcie go. Nie zapominajmy też o dzieciach, które podczas spaceru również mogły złapać kleszcza.

Jak informuje GIS, kleszcze stanowią także poważne zagrożenie dla naszych zwierząt. Atakują psy i koty. „Oglądajmy dokładnie także skórę naszego pupila” – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Gdzie najczęściej występują kleszcze?

Kleszcze najczęściej pojawiają się w miejscach porośniętych trawą i krzewami, we wszelkiego rodzaju zaroślach. Mogą zatem występować *nie tylko w lesie, ale i w parku, na łące, a nawet nad rzeką. *

Jakie części naszego ciała najbardziej lubią kleszcze?

GIS przypomina, które miejsca na naszym ciele są szczególnie narażone na użądlenie kleszcza. "Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza (na rękach, nogach, głowie – na granicy włosów i za uszami, w zgięciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych) – podaje GIS.

Jak bezpiecznie usunąć kleszcz? GIS przekazuje instrukcję

"Kleszcze usuwamy wyłącznie mechanicznie przy pomocy pęsety lub odpowiednich przyrządów do usuwania kleszczy. Zabieg ten wykonujemy niezwłocznie po zauważeniu kleszcza, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Wyciągając kleszcza chwytamy go, jak najbliżej skóry, za przednią część ciała i pewnym ruchem pociągamy ku górze. Ranę po ukąszeniu dokładnie oczyszczamy środkiem dezynfekującym” – czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Kleszcze przenoszą choroby

Niestety, ukąszenie kleszcza może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Kleszcze przenoszą bowiem choroby, takie jak: borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). O ile na KZM można się jeszcze zaszczepić, to – niestety - na boreliozę szczepionki nie ma. Jeśli w miejscu ukąszenia przez kleszcza pojawi się rumień (możemy zauważyć nawet po kilku tygodniach od ukąszenia), to jest to sygnał, że zostaliśmy zarażeni boreliozą. Ale trzeba pamiętać, że nie zawsze rumień się pojawia. Każde podejrzenie zakażenia należy zatem skonsultować z lekarzem.

Jak chronić się przed kleszczem?