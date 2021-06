Kleszcze atakują. Jeden znalazł sobie specyficzne miejsce

W Polsce "sezon kleszczowy" trwa już kilka tygodni. Owady te są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także psów i kotów. Kleszcze potrafią się wbić w nietypowe miejsca w naszym ciele, przez co trudno je zauważyć. Pan Krystian miał kleszcza w pępku. Aby go usunąć, musiał udać się do lekarza rodzinnego.