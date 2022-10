Klęska PO i PiS. "Ludzie tego nie rozumieją"

Od kilku już dni trwa próba sił PiS i PO ws. zdominowania dyskusji w tzw. aferze podsłuchowej. Jedną z karta przetargowych ma być chęć - lub nie - powołania komisji śledczej w tej sprawie. Chce tego Platforma Obywatelska. Z kolei w weekend Jarosław Kaczyński przyznał, że komisja jest w tej sprawie możliwa, ale nie sejmowa, tylko podobna w swoich uprawnieniach do tzw. komisji weryfikacyjnej. Prof. Sławomir Sowiński, który był gościem w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, ocenił, że walka obu partii w tej sprawie w obecnych okolicznościach jest całkowicie niezrozumiała. - Komisji pewnie szybko nie zobaczymy, to po pierwsze. Po drugie, taka retoryka gry politycznej jest trochę nie na miejscu. Patrzę na tę sytuację z daleko idącym niezrozumieniem. Państwo znalazło się na geopolitycznym i gospodarczym zakręcie. I oto pojawia się jakaś fantastyczna historia, właściwie zupełnie niewiarygodna opowieść, czyli o tej reklamówce, pieniądzach, w co właściwie nikt nie wierzy. I teraz cała Polska ma tym żyć. No nie. To jest nie na miejscu. Nie wyjaśnimy tego, dopóki nie wróci niezależny prokurator generalny - oceniał prof. Sowiński.

