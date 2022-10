Klauzula waloryzacyjna. Czym jest? Kolejne opłaty dosięgną klientów

Klauzula inflacyjna. Czy jest zgodna z prawem?

Informacja o wprowadzeniu do umów z klientami klauzuli waloryzacyjnej przez sieci komórkowe w połowie 2022 roku spotkała się z reakcją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak wówczas w rozmowie z Business Insider informowała rzeczniczka prasowa UOKiK "Zwróciliśmy się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych o udzielenie informacji w kwestii wprowadzanych klauzuli waloryzacyjnych [...]. Konsumentom radzimy przede wszystkim dokładne zapoznawanie się z przedkładanymi im do podpisu warunkami umów. W ten sposób można uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji".