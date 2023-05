"Klaun polskiej polityki". Mocne słowa pod adresem Glapińskiego

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział w czwartek na konferencji prasowej, że "Inflacja na świecie i również w Polsce spada". - W Polsce bardzo szybko. To określenie "na łeb na szyję", którym się kiedyś posłużyłem, ma miejsce - stwierdził szef NBP. O komentarz do jego słów zapytaliśmy szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. - Glapiński jest klaunem polskiej polityki; jest politykiem i przyjacielem Kaczyńskiego - stwierdził wprost poseł opozycji. Odnosząc się do obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, dodał, że Adam Glapiński jest "oszustem". - Jestem zwolennikiem, żeby Sąd Najwyższy rozpatrzył te wszystkie informacje, czy to nie jest przypadkiem już trzecia kadencja Glapińskiego, bo przecież zasiadał wcześniej w zarządzie NBP - wskazał.