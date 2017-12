Klaudia zginęła w Tryńczy. Jej brat: "Nie mam po prostu słów"

Tragiczna śmierć trzech nastolatek i ich dwóch kolegów wstrząsnęła Polską. Gmina, z której pochodzili, jest w żałobie i szykuje się do pogrzebu zmarłej piątki. Brat jednej z ofiar, 19-letniej Klaudii, umieścił poruszający wpis na Facebooku.

"W takich sytuacjach człowiek nie wie, co powiedzieć, straciliśmy z braćmi jedyną kochaną siostrę a rodzice swoją ukochaną córkę, którą wszyscy najbardziej na świecie kochaliśmy, nie mam po prostu słów" – czytamy na profilu Adriana. Młody mężczyzna składa również kondolencje pozostałym rodzinom, które tak jak on straciły bliskich. "Życzę wam wszystkiego, co najlepsze" – dodaje.