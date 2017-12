Wójt gminy Tryńcza: Rodziny są zrozpaczone

- Proszę zrozumieć jaka to tragedia, człowiek nie jest w stanie sobie tego nawet wyobrazić - powiedział w rozmowie z nami Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza.



W sobotę wójt Jędruch, pożegnał ofiary i ogłosił żałobę na terenie całej gminy

- Od początku tej tragedii towarzyszymy rodzinom ofiar. Zapewniamy im pomoc psychologiczną i medyczną. - tłumaczył Jędruch - Wczoraj medycy musieli zabrać kilku zrozpaczonych rodziców do karetek, w których udzielono im pomocy by uspokoić ich nerwy. Proszę zrozumieć jaki to tragizm. - podkreślił w rozmowie.