Wideo Najnowsze sejm + 3 tomasz machałaklaudia jachira#Newsroom 12 min. temu Klaudia Jachira "trollem Sejmu"? "Dorabia się mi gębę" Klaudia Jachira zaprzecza, by celowo napędzała kontrowersje wokół własnej osoby. W programie #Newsroom posłanka KO zaprzeczyła, by miała... Rozwiń Co pani chce W tej kadencji sejmu … Rozwiń Transkrypcja: Co pani chce W tej kadencji sejmu rozpoczyna Mam wrażenie stałe pasmo Swoje To mamy chyba różne wrażenia ponieważ Ja uważam że weszłam Bardzo spokojnie dose Rozpoczęłam tak Jest to dla mnie bardzo nowa sytuacja Uczę się Codziennie każdy dzień w sejmie mnie pozytywnie zaskakuje ale też zdobywam nową umiem Takie spokojne wejście Tworzył Kontrowersje Jeżeli jakieś tam Proszę powiedzieć Tworzy o nich za chwilę Media społeczne Proszę Proszę To jest to zdjęcie które pani wrzuciła z pociągu Rozumiem że sytuacja jest taka że jedzie Pa Z mamą to jest Mówi jeden z pasażerów Tak odpowiada pani to Stąd No i to słowo na k No i Widzę że jest pani obiekt Werbalnego atak A teraz dopiero pod dwóch pierwszych dniach posiedzę Sejmu i będzie tego więcej żeby pani nie zmieni Ja mam wrażenie że jest to wy Po prostu bardzo intensywnej Wyborczy z jednej strony moja kampania wyborcza była bardzo jak ty Na 2:00 Wyborcza próbowano do Mogę taką grę Nerki osoby Wypowiedzi Dawałam Wypowiedzi nigdy nikogo nie obraziłam moja 4 lata Patologia Świętowała zawsze zachowania nigdy nie człowieka Absolutnie Jestem osobą Właśnie pokazuj Nieprawidłowe Jestem osobą jestem Wykształcenia i też moim zadaniem jako satyryk i aktor Dostałam posłanką byłoby Nie wyrażenie zgody na to co I że ktoś jest niezgodne z moimi kuzynami Po prostu osobno Ofiarą zawsze byłam Też pokazywałam wielokrotnie między innymi od dzisiaj dochodzą Poruszając się komu Publiczną Nie czuję się zagrożona Bo po tej No z mamą nie będzie się pani czuła zagrożeń Na szczęście to Pierwsza sytuacja tak mocno Na szczęście dużo więcej to Ja dużo więcej w rzeczywistości jest Miłych No na przykład 16 80 dostałam od W zakładzie jubilerskim bo tak lubi to Sobie komplet to powiedział że muszę musimy dać teściom Mu się podoba więc nie twórzmy też takiego obrazu że to są tylko te złe Natomiast życzę są ja się im nie po Będę jeździł Pociągami Nie kupię sobie limuzyny Przed tym to się może Politech Co się dzieje