Klasztor w Grecji areną walk mnichów. Rumun ciężko pobił Białorusina

Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło na terenie serbskiego klasztoru prawosławnego Chilandar, znajdującego się na terenie greckiej wyspy Athos. Doszło tam do bójki między dwoma mnichami - pochodzenia rumuńskiego oraz białoruskiego. Jak podaje czeski portal iDNES, powołując się na greckiego nadawcę ERT, gdy doszło do konfliktu, mężczyźni byli pijani.